Denuncia il furto d'auto, ma aveva dimenticato dove era parcheggiata.

Non ricorda dove ha parcheggiato l’auto e sporge denuncia

È successo nel quartiere del Vomero a Napoli. Una signora ha sporto denuncia per un presunto furto d’auto ai danni della sua Fiat panda, ma non è andata così.

Nei primi giorni di aprile, questa signora aveva parcheggiato la sua auto in via Altamura, e poi se ne era totalmente dimenticata, credendo quindi che le fosse stata rubata. Senza pensarci un attimo, la donna ha sporto denuncia di furto ai Carabinieri del comune di Bacoli. Eppure la sua Panda era semplicemente parcheggiata in un’area di sosta a pagamento.

La divertente scoperta: una serie di multe ha incuriosito un passante

Come detto, la macchina si trovava in un’aera di sosta a pagamento. E proprio l’accumularsi di multe sul vetro di quella vettura – dato che il ticket non era stato aggiornato – ha fatto scattare la curiosità di un cittadino. Convinto si trattasse di un furto, ha quindi deciso di fare qualche ricerca, arrivando a conoscenza della segnalazione della donna in questione alle Forze dell’Ordine di Bacoli.

Gli agenti sono stati immediatamente avvisati e hanno di conseguenza avvertito la signora del ritrovamento della sua vettura.