Denver Nuggets, sparatoria durante celebrazioni vittoria: 9 feriti

Washington, 13 giu. (Adnkronos) – Nove persone sono rimaste ferite, di cui tre in modo grave, a causa di una sparatoria nei pressi della Ball Arena a Denver, in Colorado, durante le . Ferito anche l'aggressore, che è stato arrestato e non è in pericolo di vita. Lo riferisce su Twitter la polizia locale, scesa in piazza con le squadre antisommossa per gestire la sicurezza dopo che la folla si era riservata per le strade per festeggiare la vittoria della loro squadra per 94 su 89 sui Miami Heat. La polizia ha detto che sta conducendo una ''indagine complessa''.