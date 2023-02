Depeche Mode: tutto sulla band ospite a Sanremo 2023

I Depeche Mode saranno ospiti a Sanremo durante la Finale dell’11 febbraio.

Il duo ritornerà sul palco dell’Ariston dall’ultima apparizione del 1990.

I Depeche Mode a Sanremo per la finale

Tra i superospiti della serata finale del Festival di Sanremo, in programma sabato 11 febbraio, ci saranno anche i Depeche Mode. Ad annunciarlo è stato il direttore artistico del festival, Amadeus. Per la band non è la prima volta: l’ultima apparizione sul palco di Sanremo è datata 1990; prima di questa avevano calcato l’Ariston nel 1984 e nel 1989.

«Sono molto felice di poter fare questo annuncio, perché sono un grande fan di questo gruppo. E non avrei mai pensato di conoscerlo personalmente. Ho trasmesso per tanti anni in radio i loro successi e finalmente potrò averli sul palco».

Queste le parole di un emozionato Amadeus.

Gli altri ospiti di Sanremo 2023

La band di rock-elettronico presenterà il suo ultimo album “Memento mori“, e renderà ancora più prestigioso un bacino già molto ampio di ospiti.

Tra gli altri ci saranno anche i Pooh e Mahmood e Blanco (martedì 7 febbraio), i Black Eyed Peas, Al Bano, Massimo Ranieri e Gianni Morandi e il comico Angelo Duro (mercoledì 8 febbraio), i Maneskin e Peppino Di Capri (giovedì 9 febbraio) e Gino Paoli (sabato 11 febbraio).