Depistaggio Borsellino: difesa Bo chiede rinnovazione dibattimento, depositati nuovi atti

Palermo, 31 ott. (Adnkronos) – La difesa del poliziotto Mario Bo, uno dei tre poliziotti imputati nel processo d'appello per il depistaggio sulla strage di via D'Amelio, ha depositato presso la Corte nuovi documenti con la richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale. "Si tratta, in particolare, di motivi aggiunti depositati il 21 settembre, con nota del Ministero dell'Interno, quale prova sopravvenuta e un secondo deposito, avvenuto il 13 ottobre 2023, per l'acquisizione di due note della Dia di Caltanissetta", spiega il Presidente della Corte d'appello Giovambattista Tona. Bo, ex dirigente di Polizia oggi in pensione, è presente in aula. E' difeso dall'avvocato Giuseppe Panepinto.