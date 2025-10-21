Deportazione di criminali afghani in Austria: la posizione ufficiale del governo spiegata

Il cancelliere austriaco Christian Stocker ha recentemente annunciato una politica di tolleranza zero nei confronti di coloro che hanno perso il diritto di soggiorno a causa di reati. Questa dichiarazione segue la deportazione di un criminale afghano, avvenuta a Kabul, che segna la prima operazione di questo tipo dall’ascesa dei talebani nel 2021.

Stocker ha confermato la deportazione attraverso un post sui social media, affermando: “Chi non rispetta le nostre regole deve lasciare il paese”. Con questa misura, l’Austria intende inviare un messaggio chiaro riguardo alla severità delle sue politiche migratorie.

La controversia delle deportazioni verso l’Afghanistan

Le deportazioni verso l’Afghanistan sono state oggetto di un acceso dibattito. Diverse organizzazioni pro-asilo hanno sollevato preoccupazioni sulla sicurezza dei deportati, sostenendo che l’Afghanistan rimane un paese pericoloso, soprattutto sotto il regime talebano, che non è riconosciuto ufficialmente come governo legittimo da nessuno stato dell’Unione Europea.

Il caso del deportato

Il deportato in questione era stato condannato per reati gravi, tra cui un reato sessuale e aggressione, e aveva trascorso quattro anni in prigione in Austria. Secondo un portavoce del Ministero dell’Interno di Vienna, l’Austria ha l’obbligo di rimpatriare i criminali nei loro paesi d’origine. Nel caso in cui il rimpatrio non sia immediatamente possibile, il governo lavora per garantire che lo sia in futuro.

Piani futuri per le deportazioni

Christian Stocker ha annunciato che il Ministero dell’Interno ha in programma ulteriori deportazioni. Già all’inizio di quest’anno, il governo austriaco ha ripreso le deportazioni verso altri paesi, come Siria e Somalia. Queste azioni dimostrano un approccio deciso e rigoroso nei confronti delle violazioni delle leggi migratorie.

Collaborazione con altri stati europei

La prima deportazione di un cittadino afghano è stata effettuata due giorni dopo che il Ministro dell’Interno austriaco, Gerhard Karner, aveva discusso la questione con il suo omologo svedese, Johan Forssell. Insieme ad altri diciotto ministri dell’immigrazione dell’Unione Europea, hanno inviato una lettera congiunta al Commissario per l’immigrazione dell’UE, Magnus Brunner, chiedendo l’autorizzazione per il rimpatrio di cittadini afgani, sia su base volontaria che forzata.

Markus Lammert, portavoce della Commissione Europea, ha dichiarato che l’UE è in contatto con gli stati membri riguardo a queste deportazioni. Ha aggiunto che sono stati intrapresi contatti esplorativi a livello tecnico con le autorità de facto in Afghanistan, evidenziando la disponibilità dell’Unione a supportare gli stati membri nelle loro operazioni.

Situazione in Germania e altre considerazioni

Nonostante le preoccupazioni, la Germania ha ripreso le deportazioni verso Kabul a partire da, seguendo una linea simile a quella dell’Austria. Questo approccio riflette una crescente pressione sui paesi europei per affrontare le questioni legate all’immigrazione e alla sicurezza, in un contesto politico sempre più complesso.

Il panorama migratorio europeo è caratterizzato da un aumento delle tensioni e da una richiesta di misure più severe. Gli sviluppi in Austria e Germania potrebbero influenzare le politiche di altri paesi dell’Unione, portando a un’ulteriore stretta sulle normative riguardanti l’immigrazione.