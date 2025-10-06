Deportazioni dagli Stati Uniti verso paesi terzi senza legami: un'analisi approfondita

Negli ultimi tempi, la Trump administration ha intensificato il suo programma di deportazioni, in particolare verso paesi stranieri con cui i deportati non hanno alcun legame. Un caso emblematico è quello della piccola nazione africana, Eswatini, che ha recentemente ricevuto un gruppo di individui espulsi dagli Stati Uniti, aprendo un acceso dibattito sulle implicazioni etiche e legali di tali azioni.

Il governo di Eswatini ha confermato di aver accolto dieci deportati provenienti dagli Stati Uniti, nonostante la mancanza di legami con il regno. Questo evento segue un precedente invio di cinque deportati avvenuto a luglio, dimostrando come la pratica di inviare persone in paesi terzi stia diventando una strategia sempre più comune.

Deportazioni e diritti umani

La Casa Bianca ha giustificato queste operazioni affermando che gli individui deportati erano stati condannati per reati gravi, tra cui omicidio e violenza sessuale. Tuttavia, non è stata fornita una lista ufficiale delle nazionalità dei deportati. Secondo fonti legali, tra i nuovi arrivati a Eswatini ci sarebbero tre vietnamiti, un filippino e un cambogiano. Queste deportazioni suscitano interrogativi significativi sui diritti umani e sulla protezione legale di coloro che vengono espulsi.

Le condizioni nelle prigioni

Organizzazioni per i diritti umani hanno sollevato preoccupazioni riguardo al trattamento dei deportati. I primi gruppi inviati a Eswatini, infatti, sono stati segnalati come tenuti in isolamento e privi di accesso a rappresentanza legale. Tin Thanh Nguyen, un avvocato specializzato in immigrazione, ha dichiarato di non essere riuscito a contattare i suoi assistiti, bloccato dalle restrizioni imposte dal governo eswatinese.

“Non posso comunicare con loro né tramite email né telefonicamente, e non posso nemmeno utilizzare avvocati locali a causa della chiusura totale alle comunicazioni legali”, ha spiegato Nguyen. Questa situazione pone interrogativi sulla possibilità di garantire un giusto processo.

Strategie di deportazione della Trump administration

La strategia della Trump administration di deportare individui verso paesi terzi sta suscitando forti critiche. Le organizzazioni per i diritti umani temono che tali pratiche possano lasciare le persone in condizioni vulnerabili, in paesi dove non parlano la lingua e non hanno accesso ai diritti legalmente garantiti.

Oltre a Eswatini, sono stati segnalati voli di deportazione verso altri paesi come Sudan del Sud, Ghana e Rwanda. Queste scelte sollevano interrogativi sulla legittimità morale di inviare individui in contesti in cui potrebbero non ricevere le stesse garanzie legali ed umane di cui godrebbero nel loro paese d’origine.

Reazioni locali e sfide legali

Attivisti locali in Eswatini hanno criticato aspramente l’accordo segreto tra il loro governo e gli Stati Uniti, avviando sfide legali per cercare di annullare l’intesa. Le preoccupazioni riguardano non solo le condizioni dei deportati, ma anche la trasparenza e l’etica di tali accordi internazionali.

In risposta, il dipartimento dei servizi correttivi di Eswatini ha affermato di essere impegnato a trattare con umanità tutte le persone sotto la sua custodia, promettendo che i deportati saranno ospitati in strutture correttive finché non saranno rimpatriati nei loro paesi d’origine. Tuttavia, rimane da vedere se queste promesse si tradurranno in una reale protezione dei diritti umani.

L’approccio della Trump administration alle deportazioni verso paesi terzi continua a sollevare interrogativi critici sui diritti umani e sulla legalità di tali azioni, mentre i deportati si trovano in situazioni di crescente vulnerabilità.