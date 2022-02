Subito dopo il summit romano con Beppe Grillo è stato depositato il ricorso contro la sospensione dello Statuto con cui era stato eletto Conte

Fonti interne del M5s hanno spiegato ad AdnKronos che è stato depositato il ricorso contro la sospensione dello Statuto con cui era stato eletto Giuseppe Conte, sospensione da cui era scaturita nei giorni scorsi la “bagarre” politica all’interno del Movimento.

Ricorso contro la sospensione di Giuseppe Conte: l’atto sarebbe già in Tribunale

Attenzione, le fonti citano il deposito dell’atto, non la semplice redazione, il che lascerebbe presupporre che sia già in atti introduttivi di Cancelleria civile. Il ricorso è avverso la decisione del Tribunale di Napoli che di fatto “congelava” la presidenza di Conte.

Il summit romano fra Grillo, Conte e lo staff di legali e il deposito immediato

Le fonti del M5s, reduci dal summit con Beppe Grillo della ultime ore a Roma, spiegano che “è stato depositato il ricorso per la revoca del provvedimento cautelare ai sensi dell’articolo 669 decies Cpc”, ovvero procedimento di urgenza ai sensi del Codice di Procedura Civile.

Insomma, il sunto è che tutti i legali avrebbero concordato su un fatto: le delibere sospese dalla VII Sezione del Tribunale Civile di Napoli sono “valide alla luce del regolamento del 2018”.

Il regolamento del 2018 fa da sponda di legittimità a quello dell’estate 2021

In questo senso l’atto depositato andrebbe a costituire scalino procedurale in tempi brevi e politicamente congrui per accertare la “piena regolarità” delle delibere.

Quindi il giudice potrebbe addirittura prendere atto di quella validità nel merito. Dal Movimento, che in queste ore è molto loquace in modalità “giuridichese” spiegano che “si confida che gli elementi emersi consentano di poter ottenere una tempestiva revoca”.