Deputata di Fratelli d’Italia prende 7 multe e vuole far eliminare l’autovelox

Il sindaco: "Le infrazioni sono state giustificate da lei come necessità, perché era in campagna elettorale e doveva correre", deputata di Fratelli d’Italia prende 7 multe

Una vera “guerra” al limite di velocità, con una deputata di Fratelli d’Italia che prende 7 multe e vuole far eliminare l’autovelox. Alessia Ambrosi ha presentato una interrogazione parlamentare contro quello di Pai, nel Veronese. L’autovelox in questione si trova lungo una frazione di Torri del Benaco ed il sindaco, Stefano Nicotra, aveva addirittura indetto un convegno sulla sicurezza stradale.

Ma non solo: il primo cittadino del comune veneto ha citato anche il cado della Ambrosi. Perché? Perché a tra gli automobilisti multati per aver superato il limite fissato a 50 km/h ci sarebbe anche lei. E che ci sarebbe stata per ben sette volte con altrettanti sono ben verbali recapitati . Ha detto il sindaco: “Le infrazioni sono state giustificate dalla deputata come necessità, perché era in campagna elettorale e doveva correre“. La Anbrosi per quattro volte avrebbe superato i 90 km/h secondo l’apparecchio per il rilevamento della velocità. Il sindaco è stato sardonico: “Anch’io ho preso nove multe all’autovelox di Punta San Vigilio, nel Comune confinante al mio, ma non ho certo pensato di ricorrere. Mi sono solo dato del pirla“.

L’interrogazione al Ministro dei Trasporti

E Nicotra? Lei se l’è un po’ attaccata dal dito ed ha presentato un’interrogazione parlamentare al governo, chiedendo ai ministri dei Trasporti, Interno e Made in Italy di intervenire. Non si è fatta attendere l’ennesima controreplica del sindaco, che ha chiosato: “L’autovelox è regolarissimo, c’è la documentazione che lo dimostra e la porteremo in procura“.