Deragliamento Frecciarossa Roma: ancora forti ritardi. La dinamica dell’incidente

Nella giornata di ieri, un treno Frecciarossa è deragliato nei pressi di una stazione di Roma, il motivo? Un probabile guasto ad uno scambio

Fortunatamente non c’è stato nessun ferito, nel deragliamento avvenuto ieri, venerdì 3 giugno, che ha coinvolto un treno Frecciarossa a poca distanza dalla stazione di Roma Prenestina. Un passaggero ha raccontato la spaventosa esperienza.

Roma, un treno Frecciarossa deraglia nei pressi della stazione Prenestina

Erano circa le ore 14 di ieri quando il treno ad alta velocità Frecciarossa di Trenitalia è parzialmente deragliato a poca distanza dalla stazione di Roma Prenestina. Un deragliamento davvero molto particolare (sono rari quelli che coinvolgono i treni Frecciarossa), ma che fortunatamente è avvenuto quando il mezzo di trasporto andava a soli 80 km/h. A bordo erano presenti poco più di 200 passeggeri, tutti illesi. Le cause dell’incidente non sono ancora del tutto note: è probabile che si sia tratttato di un guasto a uno scambio.

Il racconto di un passeggero

Uno dei passeggeri del treno, intervistato da ‘Il Corriere della Sera’, ha raccontato l’accaduto: “Eravamo ripartiti da pochi minuti dalla stazione Termini, il treno andava a velocità ridotta, siamo entrati in galleria e abbiamo avvertito tre frenate in rapida successione subito dopo un colpo violento. Come se fosse entrato in azione il freno di emergenza. E poi ci siamo bloccati in mezzo alla galleria.” Dopo il deragliamento tutti i passeggeri sono stati accompagnati fuori dalla galleria dai Vigili del Fuoco.