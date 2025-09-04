Deragliamento funicolare Lisbona: 16 morti confermati, 5 feriti gravi

Lisbona, 4 set. (askanews) – In un nuovo bilancio delle vittime del deragliamento della funicolare di Lisbona, il primo ministro portoghese Luis Montenegro ha annunciato che 16 persone sono morte e altre 5 sono rimaste gravemente ferite. L’incidente di Gloria è “una delle peggiori tragedie umane” nella storia del Portogallo, ha aggiunto Montenegro.

“Questa è una delle peggiori tragedie umane della nostra storia recente.

Secondo gli ultimi dati confermati dalle autorità sanitarie e dall’Istituto di Medicina Legale e Scienze Forensi, dobbiamo confermare 16 vittime e 5 feriti gravi. A nome del governo portoghese, mi rivolgo alle vittime e alle loro famiglie, sia nazionali che straniere, e auguro anche una pronta e completa guarigione ai feriti”.

Il servizio di protezione civile locale, che in precedenza aveva indicato 17 morti, ha spiegato di aver commesso un errore affermando che due delle vittime ricoverate in ospedale erano morte durante la notte, quando in realtà solo una persona è morta a causa delle ferite riportate.