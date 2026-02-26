Deragliamento treno merci a Milano: aggiornamenti in tempo reale

I fatti sono questi: un deragliamento di un treno merci a Milano, vicino alla stazione di Bovisa, è avvenuto questa mattina alle 08:15. L’incidente ha richiesto un intervento d’emergenza per il recupero del convoglio e la messa in sicurezza dei binari. Secondo fonti ufficiali, le cause restano da accertare e sono in corso verifiche della polizia ferroviaria per accertare eventuali responsabilità.

I fatti

I vigili del fuoco e il personale sanitario sono intervenuti sul posto entro pochi minuti. Due feriti lievi sono stati stabilizzati e trasferiti in ospedale: uno in codice giallo e uno in codice verde. La polizia ferroviaria ha avviato i rilievi per ricostruire la dinamica. Volontari della protezione civile hanno supportato le operazioni di assistenza ai lavoratori.