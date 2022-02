Desaparecidos: Cassazione conferma ergastolo per ex presidente peruviano**

Roma, 10 feb. (Adnkronos) – La Corte di Cassazione ha confermato l’ergastolo per l'ex dittatore peruviano Francisco Morales Bermudez, e per Martinez Gray, capo della polizia politica (Pip), accusati della scomparsa di diversi cittadini italiani nell’ambito del ‘Piano Condor’, attuato negli anni ’70-’80 contro gli oppositori politici in America Latina.

La prima sezione della Cassazione ha rigettato i ricorsi di Bermudez e di Garay. Un terzo ricorrente, Ruiz Figuroa, ex capo dell’esercito, è morto nel 2019.