Il sesso e il cibo sono due componenti che sicuramente funzionano molto bene insieme dal momento che possono aiutare a migliorare le prestazioni. In caso di desiderio sessuale femminile molto basso, può essere utile consumare determinati cibi che stimolano il piacere e quindi la maggior voglia di vivere sessualmente il partner. Scopriamo quali consumare.

Desiderio sessuale femminile

Gli ormoni sicuramente giocano un ruolo molto importante per quanto riguarda il desiderio sessuale della donna. Sono proprio gli ormoni infatti ad attivare delle aree del cervello, ma in alcuni casi, un calo di questi estrogeni può portare a un abbassamento della libido e quindi dell’eccitazione con problematiche e ripercussioni.

Inoltre, un calo del desiderio dipende molto dalle oscillazioni ormonali che tendono a verificarsi durante il ciclo mestruale dal momento che, la donna è fertile soltanto per alcuni giorni al mese. Intorno alla fase dell’evoluzione, quindi verso il quattordicesimo giorno, secondo quanto affermano gli esperti, il desiderio tende a essere molto più intenso.

Alcuni fattori sia esterni che interni possono però far abbassare il desiderio sessuale della donna. Un calo può essere dovuto sia a problematiche fisiche, quindi ormonali ma anche psicologiche che riguardano la sfera della mente della psiche. Lo stress, la poca stima di sé, ma anche altri fattori possono sicuramente incidere su un calo del desiderio.

Durante la fase della menopausa o della gravidanza, alcune donne possono andare incontro a una diminuzione del desiderio sessuale per cui diventa difficile riuscire ad approcciarsi fisicamente all’altro sesso proprio perché ci sono alcuni fattori come le vampate di calore oppure il periodo di forte stress che possono fortemente condizionare questo momento.

Desiderio sessuale femminile: alimentazione adatta

Per aumentare il desiderio sessuale femminile, oltre ovviamente a un maggiore dialogo e anche all’aiuto di un esperto del settore, è possibile contare sull’uso dei sex toys e di cibi e alimenti considerati afrodisiaci proprio perché aiutano a stimolare e riaccendere la passione che è rimasta sopita per diverso tempo.

Sebbene la scienza e gli studi in merito non l’abbiano ancora confermato, ci sono alcuni alimenti e cibi che, se assunti nel modo giusto, possono stimolare l’eccitazione e la libido invogliando così il desiderio e la voglia di fare l’amore con il proprio partner. Per esempio, un alimento come il peperoncino che contiene una sostanza nota come capsaicina, può essere molto utile proprio per stimolare la passione il desiderio sessuale femminile.

Sembra proprio che aggiungere un pizzico di peperoncino a qualche piatto possa aiutare a stimolare la produzione delle endorfine e quindi essere maggiormente pronte per il sesso. Lo zenzero è una spezia molto usata in Cina dove viene considerato un viagra naturale ed essendo ricco di zinco, stimola l’afflusso di sangue agli organi sessuali in modo da aumentare così il desiderio e il piacere.

Tra gli altri cibi afrodisiaci che si possono consumare per aumentare il desiderio sessuale vi sono il cioccolato, il melograno e anche il ginseng che è l’ingrediente di un prodotto naturale come Femmax, noto come il viagra rosa.

Desiderio sessuale femminile: il viagra rosa naturale

Per stimolare il desiderio sessuale femminile che, con il tempo e per via di una serie di parametri rischia di calare, oltre ai cibi afrodisiaci, è consentito anche il consumo di un integratore. Tra i tanti che possono aiutare a stimolare la voglia, vi è sicuramente Femmax, noto anche come il viagra rosa. Si tratta infatti di un integratore che è stato progettato e ideato da esperti del settore venire incontro a tutte quelle donne che hanno delle difficoltà in campo sessuale.

Questo integratore infatti aiuta la donna a raggiungere rapidamente l’orgasmo e a ottenere molti più orgasmi durante l’atto fisico col partner. Permette poi di stimolare e aumentare l’energia, migliora l’umore e anche la resistenza sotto le lenzuola, oltre a favorire un maggiore coinvolgimento e desiderio.

Grazie ai benefici e testimonianze, è riconosciuto come il viagra rosa

Per chi volesse saperne di più, può cliccare qui o sulla seguente immagine

Un prodotto di questo tipo è particolarmente efficace proprio perché risulta essere ricco di componenti naturali che non sono nocivi per l’organismo. Infatti, all’interno di questo viagra rosa assolutamente naturale si trovano elementi come il ginger che stimola gli organi sessuali della donna, il tè e la Muira Pauma, una erba di origine Amazzonica che è considerata un potente afrodisiaco dal momento che facilita i rapporti sessuali.

Gli stessi esperti consigliano di consumare una compressa di Femmax almeno mezz’ora prima dell’atto sessuale, ma è sempre bene contattare un esperto per verificare bene la posologia a seconda delle proprie esigenze.

Non è ordinabile nei negozi fisici oppure siti internet, proprio per l’esclusività e originalità del prodotto. Per diffidare delle imitazioni, è bene ordinare Femmax direttamente dal sito ufficiale compilando il modulo con tutte le informazioni per attivare poi l’offerta di una confezione al costo di 39€ e la possibilità di vagliare anche altre offerte. Il pagamento è effettuabile con PayPal, carta di credito e i contanti al corriere alla consegna.

