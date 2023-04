Design, al via collaborazione Samsung con TOILETPAPER

Roma, 18 apr. (Adnkronos) – Samsung annuncia oggi la collaborazione con TOILETPAPER, il collettivo artistico fondato dall’artista Maurizio Cattelan e dal fotografo Pierpaolo Ferrari. Svelata al Fuorisalone, nel corso della Milano Design Week 2023, questa collaborazione applica lo stile artistico unico e dirompente di TOILETPAPER ai pannelli dei frigoriferi Samsung Bespoke, in edizione limitata. Al centro della filosofia Bespoke di Samsung emerge l’obiettivo di rompere gli schemi estetici classicamente associati agli elettrodomestici, così da introdurre per i consumatori nuove opportunità per esprimere la propria creatività attraverso la personalizzazione. Per molti versi, TOILETPAPER e Samsung hanno una visione simile, all’insegna dell’espressività e votata allo sviluppo di concept sperimentali. Per il progetto Samsung Bespoke, questa visione si concretizza grazie alla personalizzazione, mentre TOILETPAPER la esprime con il suo stile artistico anticonformista e all’avanguardia, che getta uno sguardo disincantato sulla vita.

“In Samsung siamo costantemente alla ricerca di nuove ispirazioni per sviluppare il nostro linguaggio di design, garantendo agli utenti la possibilità di esprimersi in maniera innovativa attraverso i nostri prodotti”, ha dichiarato Ik Soo Choi, Executive Vice President e Responsabile del team Vendite e Marketing della divisione Digital Appliances di Samsung Electronics. “Siamo entusiasti di introdurre i nuovi design personalizzati per i nostri prodotti Bespoke, integrando nei nostri elettrodomestici l’estetica colorata e ironica di TOILETPAPER”. “Collaborare con Samsung lavorando ai nuovi design Bespoke Toiletpaper in edizione limitata è stata per noi un’incredibile opportunità di cimentarci con nuovi mezzi”, ha affermato Maurizio Cattelan, co-fondatore di TOILETPAPER. “Con un impegno congiunto, siamo stati in grado di ripensare le immagini in nuovi contesti, consentendo alle persone di cogliere lo straordinario anche nelle cose ordinarie.”

I quattro nuovi design dei pannelli Bespoke, introdotti da Samsung in collaborazione con Toiletpaper, sono: ‘Dessert Lady’, ‘Lipsticks’, ‘Magic Mirror’ e ‘Roses with Eyes’. I design ‘ ‘Lipsticks’ e ‘Roses with Eyes’ saranno disponibili per i frigoriferi Bespoke combinati, mentre i design ‘Magic Mirror’ e ‘Dessert Lady’ saranno disponibili sui modelli di frigoriferi monoporta e 4 porte. I design Toiletpaper in edizione limitata saranno disponibili per l’acquisto nei prossimi mesi. I quattro design dei pannelli Bespoke saranno esposti al pubblico del Fuorisalone 2023 all’Art Point Superstudio Più di Via Tortona dalle ore 11:00 alle ore 21:00 dal 18 al 22 aprile e dalle ore 11:00 alle ore 18:00 il 23 aprile.

Durante la Milano Design Week, i nuovi design saranno esposti inoltre presso la TOILETPAPER Home in via Giuseppe Balzaretti 4 e presso il TOILETPAPER Apartment, situato accanto. Dal 18 al 23 aprile, dalle ore 11:00 alle ore 19:00, i visitatori potranno scoprire gli ultimissimi prodotti Samsung e gli oggetti di design realizzati in collaborazione con TOILETPAPER attraverso una mostra temporanea che si terrà presso la TOILETPAPER Home.