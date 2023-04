Design: Novembre, 'con Iqos una svolta epocale'

Milano, 17 apr. (Adnkronos) – “Nel mondo 17 milioni di persone hanno lasciato le sigarette tradizionali per passare ad Iqos, si tratta di una svolta epocale che conferma la visione positiva che ho del futuro”. Così l’architetto e designer Fabio Novembre, nel giorno d’apertura della Milano Design Week, spiega come nasce la sua installazione chiamata “Metropolis” realizzata in collaborazione con Iqos e aperta al pubblico all’interno dello spazio IQOS in Tortona Rocks, Opificio 31 fino al 23 aprile.

“Quando Iqos mi ha chiesto di reinterpretare le cover dei device Iluma sono partito dal numero di persone che li utilizzano nel mondo. 17 milioni sono gli abitanti di una megalopoli e così ho pensato proprio a una città con 17 milioni di abitanti che hanno una passione in comune, sono ex fumatori di sigarette a combustione. Per me rappresentano un’evoluzione, un segno del mondo che va avanti”.

Fabio Novembre ha poi sottolineato l’importanza di collaborare con un’azienda come Philp Morris Italia: “Io non ho paura delle multinazionali, anzi, dietro di loro ci sono delle persone che hanno diverse sensibilità. Quando incontro persone che hanno una grande sensibilità ci collaboro volentieri perché so che anche un granello di sabbia lanciato da una multinazionale ha un effetto enorme sulla gente. Se quell’impatto è positivo anche solo in piccola parte, riesce comunque a propagarsi su larga scala come l’effetto farfalla di Edward Lorenz. Per questo è importante collaborare con le multinazionali e non solo fare ostruzionismo”, conclude.