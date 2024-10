Design, Saviola presenta la collezione Elementum Europe al Sicam di Pordenone

Roma, 18 ott. (Adnkronos/Labitalia) – Saviola partecipa alla fiera Sicam (Salone internazionale componenti, accessori e semilavorati per l’industria del mobile). Un appuntamento, dal 15 al 18 ottobre, a Pordenone, dove i visitatori troveranno tutte le novità di prodotto e i trend di mercato per le future collezioni di mobili, cucine, bagni, contract e interior design. Saviola, in questa occasione, presenterà la sua nuova collezione di alto design Elementum Europe, concepita per il mercato europeo e adatta a molteplici ambienti interni: dal residential all’hospital, al retail, al settore Ho.re.ca, a quello navale.

"Elementum Europe – si legge in una nota – va oltre la semplice offerta di arredi. Incarna una filosofia di design incentrata sulla sostenibilità, senza compromettere l’estetica. La collezione include una gamma di finiture e texture innovative, ciascuna concepita per trasmettere un senso di lusso accessibile e consapevole. Tra queste finiture troviamo linee suggestive come Strippedwood, Baysen, Mikali, On Track, Loom, Artstone e Chandler, ognuna delle quali ha un'identità estetica unica, capace di adattarsi a vari stili di ambiente e preferenze".

Lo stand di Saviola a Sicam è stato concepito come un open space, che invita i visitatori a esplorare vari ambienti: dalla zona living alle cabine armadio, passando per una cucina e un’area dedicata all’ospitalità. La cucina, centrale, è circondata da finiture già presentate in anteprima, tra cui il rovere, che ha ispirato il decorativo Arco, presentato in Strippedwood, in sostituzione della base noce rinnovando prodotti della gamma tradizionale. Insieme alla finitura Geo, caratterizzata da un pattern astratto a trama geometrica. Al centro della zona cucina si trova un ampio bancone realizzato in collaborazione con Florim, azienda italiana leader nella produzione di superfici in ceramiche e gres, che esalta l’accostamento del Pannello Ecologico® Saviola con altri materiali.

L’area interna allo stand è allestita con prodotti che rimandano alle atmosfere create dall’effetto legno e dai mezzi toni attinti dai colori più caldi, mentre l’esterno è creato in Mood Mondrian, una finitura innovativa che utilizza una stampa digitale con tecnologia poro registro, offrendo un’estetica audace. Il design esterno si avvolge in un reticolo nero su base bianca, con accenti di rosso, giallo e blu, creando un netto contrasto con l’interno. Mood segna con tratti decisi una superficie che, per l’occasione si tinge dei colori primari percorso da linee nere.

Questa dualità rappresenta le anime di Saviola: una dedicata allo sviluppo di superfici eleganti e in linea con le tendenze di mercato, l’altra vicina al mondo dell’arte e della creatività. Entrambe le anime sono realizzate con il Pannello Ecologico® 100% recycled wood, sottolineando l’impegno decennale del Gruppo verso la sostenibilità. L’intero stand è valorizzato dalla collaborazione consolidata con Häfele Italia che ha ideato insieme al team Saviola l’illuminazione di tutti gli ambienti e delle superfici esposti per l’occasione a Pordenone.

"La collezione Elementum Europe celebra l’armonia tra i colori primari e tonalità contemporanee, dimostrando come l’impatto emotivo del design possa trasformare la personalizzazione delle superfici. Ogni prodotto è pensato per rispondere alle esigenze del mercato moderno, fondendo innovazione e rispetto per l’ambiente. Perché scegliere questa collezione? Sostenibilità e rispetto per l’ambiente, varietà e versatilità, qualità e durabilità, innovazione, creatività e responsabilità sociale. Scegliere Elementum Europe significa optare per un design consapevole, sostenibile e contemporaneo", conclude la nota.