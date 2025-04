Design Week 2025, KIWI con Andy (Bluvertigo), Alvin e John Blond

Milano, 8 apr. (askanews) – Un’esperienza unica e immersiva, nel cuore del Tortona District, per essere protagonisti della Design Week di Milano. Questo l’obiettivo di KIWI Vapor, primo brand in Italia nel settore delle sigarette elettroniche per la categoria Hardware.

Dal 7 al 13 aprile, esperienze e performance dalle atmosfere uniche, aperte al pubblico. Con le installazioni di Andy dei Bluvertigo, Alvin e John Blond. Energy Unleashed, energia liberata nella stanza ideata da Andy, che si trasforma con luci particolari:

“Musica, pittura e colori fluorescenti alla Design Week. KIWI mi ha dato una bellissima opportunità: occuparmi di un’installazione, una stanzetta in cui avviene il gioco delle frequenze. C’è un tasto con scritto ‘don’t press’ e la disobbedienza non violenta a questo ordine fa diventare diverso con le lampade ultraviolette”.

Una settimana di eventi, animata da Dj set aperti al pubblico, con una programmazione guidata dai colori e dall’anima del brand. Arte, musica e innovazione in un unico viaggio ispirato al mondo del vaping, tanto che è stata svelata in anteprima la nuova KIWI GO+ mini, dispositivo che facilita la connessione fra design, tecnologia e praticità con un formato compatto e rivoluzionario. La conferma da Marco Giampaolo, Media & Communication Manager di KIWI Vapor: “Siamo felici di partecipare alla Design Week perché da sempre puntiamo sul design: tutti i nostri prodotti sono realizzati in Italia. Essere qui in via Tortona, epicentro di questo distretto, è un vero onore”.

A supporto del brand nato nel 2019 quando KIWI Vapor lanciò sul mercato italiano il primo KIWI Starter Kit, anche John Blond, che con la sua “Reflections of Flavor” ha proposto una mirror room interattiva per esplorare il mondo dei sapori attraverso giochi di luce e riflessi: “Realizzare un’installazione così immersiva per KIWI è stata per me una grande emozione, con tanti colori e un gioco di riflessi. La stanza è una mirror room e vedere il pubblico stupirsi all’interno di quello spazio è stato davvero speciale”.

Per i visitatori, un’esclusiva drink experience by Santero e l’accompagnamento musicale con una line-up che vedrà alternarsi Alvin, Elasi, Turbojazz e molti altri.