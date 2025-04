Design Week, Carlo Colombo ed Elie Saab: "Tra arredi e magia"

Milano, 11 apr. (askanews) – Unire design e quotidianità, in una serie di arredi che ambiscono a essere eleganti, ma anche versatili ed essenziali. In occasione della Design Week di Milano l’architetto Carlo Colombo ha presentato i suoi progetti nel nuovo showroom di Elie Saab.”È una casa, praticamente l’idea è stata quella di restaurare tutto questo spazio cercando di creare la nuova casa Elie Saab Maison – ha detto Colombo – cioè quel cliente o architetto che entra in questo spazio non si deve sentire in uno show room, ma deve capire esattamente come il rapporto fra i nuovi progetti di furniture, quindi le nuove collezioni, possono realmente creare uno spazio domestico”.

Colombo, direttore creativo di Elie Saab Maison, ha presentato la collezione “Sculpted Dream”, con pezzi che guardano al mondo del fashion. “Qui ci troviamo in uno spazio magico – ha aggiunto Colombo – che è questo spazio, questa scatola tutta di specchi dove ogni anno inseriamo un pezzo legato all’arte e al design in questo caso una Lobster fatta con questa pelliccia, perché dopo le sfilate di Parigi Elie Saab ha presentato tutta la collezione di pellicce e ho voluto avere questo link fra il fashion e il mondo del design e quindi creare questa Lobster tutta con la pelliccia”. Altro pezzo importante della collezione il divano “Eclisse”, che unisce geometria e contrasti, come simbolo di una visione che il gruppo definisce “olistica”.