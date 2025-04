Design Week, da ASUS un'esperienza sensoriale interattiva

Milano, 10 apr. (askanews) – In occasione della settimana del design, ASUS ha portato a Milano l’esposizione “Design You Can Feel”. La mostra esplora i temi della materialità, dell’artigianato e dell’intelligenza artificiale (AI) per spiegare il pensiero progettuale alla base dei prodotti, compresi gli ultimi laptop ASUS Zenbook, che debuttano in questa occasione.

L’installazione su misura realizzata dallo Studio INI crea un’esperienza sensoriale interattiva che utilizza l’intelligenza artificiale per generare rappresentazioni delle interazioni dei visitatori. Inoltre esplora il Design Thinking di ASUS, mostrando come l’innovazione e la maestria artigianale creino dispositivi che consentono agli utenti di sperimentare un design davvero percepibile.

La mostra è allestita alla Galleria Meravigli e ruota intorno all’installazione “Willful Wonder”, che risponde dinamicamente al passaggio dei visitatori, la cui presenza attiva pannelli semitrasparenti simili che si aprono e si chiudono dietro di loro. Queste ali, composte da un nido d’ape in alluminio e da elementi realizzati in Ceraluminum, il materiale proprietario di ASUS, coinvolgono i sensi riflettendo e assorbendo la luce.