Design Week, da Whirlpool un manifesto per la consapevolezza eco

Milano, 9 apr. (askanews) – Whirlpool partecipa al Fuorisalone della Design Week con l’installazione “Horizon Awakening”, che ambisce a essere un manifesto per il risveglio di una maggiore attenzione alla sostenibilità. “Vuole creare – ha detto ad askanews Michela Lucchesini, Marketing & Brand Director Beko Italy a proposito dell’installazione – una sorta di risveglio di una consapevolezza ecosostenibile per cambiare un po’ il comportamento delle persone. Whirlpool, oltre a fare degli elettrodomestici avanzati e che guardano al futuro, all’orizzonte, da qui il nome Horizon, affianca il consumatore anche nella gestione consapevole delle risorse”.

Lo spazio nel chiostro della Statale vuole essere un luogo che incarna la visione del gruppo: un futuro in cui design e sostenibilità non siano due mondi separati, ma due facce della stessa medaglia. E nella pratica oltre alle suggestioni filosofiche viene anche riproposta una sedia speciale realizzata con Natuzzi. “L’idea che volevamo esprimere con questa sedia – ci ha spiegato Massimo Pedrazzini, designer dello Studio Lead di Beko – era quella di cercare di ridurre il più possibile l’utilizzo delle risorse: acqua ed energia. Così su questa sedia i nostri consumatori possono appoggiare i loro vestiti, magari anche usati poco, per esempio mezza giornata, lasciarli lì in un tessuto antibatterico, gli abiti possono respirare e poi si può decidere ancora di riutilizzarli il giorno dopo senza magari dimenticarli per poi invece doverli lavare nuovamente e quindi consumare altra energia”.

Il progetto creativo per il Fuorisalone è stato sviluppato all’interno di Beko Design Studio nel contesto della visione di The Wash Less Project, che vuole aiutare le persone ad avere comportamenti virtuosi anche nella lavanderia di casa. “È una storia – ha aggiunto Michela Lucchesini – che va da quando indosso i capi a quando decido se lavare o no: quelli che sono da lavare infine li ripongo in lavatrice e la macchina automaticamente è in grado di scegliere il lavaggio che dà la migliore prestazione da un lato, si adatta al consumatore e alle sue abitudini, dall’altra e di fatto consuma meno”.

L’azienda quindi conferma il proprio impegno sulla sostenibilità: “Da oltre 10 anni si è posto l’obiettivo della sostenibilità come non solo un’obiettivo da raggiungere entro tempi corretti, ma è proprio uno stile di vita” ha concluso Michela Lucchesini. Ed è bello accorgersi che i cambiamenti climatici e le sfide che pongono alla nostra società sono oggetto di progettazioni e conforti anche nel mondo sempre molto glamour della Design Week.