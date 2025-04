Design Week, De Lucchi: architettura deve prendersi cura della natura

Milano, 8 apr. (askanews) – “Il mestiere dell’architettura per primo è farci vivere gli uomini, ma subito dopo è per prendersi cura dell’ambiente nel quale vivono gli uomini perché un’architettura che costruisce solamente per il conforto di pochi non è un’architettura, ma è sfasciare il mondo, ed è proprio la cosa più sbagliata che possiamo fare”. Lo ha detto ad askanews l’architetto Michele De Lucchi, nel corso della presentazione del suo progetto per Rubare Haus al Fuorisalone a Milano.

“La natura – ha aggiunto De Lucchi – non esisterebbe se non ci fosse l’uomo che la pensa, che la ammira, la contempla e anche in parte la usa. La usa però con l’idea di renderla sempre più fertile, sempre più ricca, sempre più adatta a ricevere la vita delle nuove generazioni. Il nostro compito non è solamente vivere per noi stessi, ma è per far vivere una generazione che verrà dopo di noi”.