Design week, il futuro raccontato da realtà aumentata e AI

Milano, 12 apr. (askanews) – Reale e virtuale insieme per raccontare il futuro del design. È il progetto ID-Exe in scena alla design week di Milano e creato da Design open spaces. Emilio Lonardo, professore del Politecnico, ne è il fondatore. “Abbiamo una mostra in realtà aumentata attraverso grandi cubi blu, con Qr code, che permette di accedere all’esperienze di brand e designer indipendenti” Oltre ai 30 cubi sparsi per la città il progetto prevede una mostra presso Isola SET in Piazza Città di Lombardia incentrata sull’intelligenza artificiale e una esposizione (all’interno di Bobino Milano) sul rapporto tra tecnologie futuristiche e tradizione nel settore della moda.

