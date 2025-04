Design Week, il torneo de La Bocciofila di Careof

Milano, 11 apr. (askanews) – Giovedì 10 aprile 2025 durante la Design Week Careof si è trasformato per il secondo anno consecutivo in uno spazio di gioco con il proprio torneo di bocce.

Il pubblico ha potuto mettere alla prova le proprie abilità sportive, rilassarsi, oppure semplicemente sostare, proprio come in un bar sport.

La Bocciofila 2025 ha ricreato un luogo di svago e sosta, con la volontà di restituire il sapore autentico che anima questi ambienti ricreativi, troppo spesso bistrattati ed esclusi dal dibattito contemporaneo sulla progettazione architettonica.

A fare da cornice a questo momento di sana follia (agonistica) un allestimento a cura di AUT Design Collective, Studio GISTO e Hypereden, in cui sono stati presentati i progetti Frantoio Sociale (Studio GISTO in collaborazione con Hund Studio), Glass Future Lab (AUT Design Collective in collaborazione con Elia Camboni, Pietro Coda) e Cantiere Aperto (Hypereden in collaborazione con Frantoio Sociale).

Careof è spazio indipendente per l’arte contemporanea, archivio e centro di produzione e approfondimento: realizza, espone, cataloga, conserva, promuove lavori legati all’immagine in movimento, in una dimensione di valorizzazione circolare.