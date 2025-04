Design Week, la Pastorale di Vascellari a Palazzo Reale

Milano, 9 apr. (askanews) – Pastorale come la Sinfonia di Beethoven da cui prende il nome, un campo con al centro un bulbo metallico che rigenera il terreno inondandolo di semi: è la mostra site specific di Nico Vascellari curata da Sergio Risaliti allestita nella Sala delle Cariatidi. Il tamburo metallico , una sorta di ordigno, rigenera invece di distruggere, come fecero le bombe in questa sala nel 1943.

La mostra, a ingresso gratuito, sarà visitabile fino al 2 giugno 2025 presso gli spazi della Sala delle Cariatidi di Palazzo Reale a Milano.

Main sponsor della mostra è Banca Ifis.