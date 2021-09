Un detenuto ha sparato nel carcere di Frosinone per un regolamento di conti. La pistola probabilmente è arrivata con un drone.

Detenuto spara nel carcere di Frosinone per un regolamento di conti: pistola arrivata con un drone

Un detenuto ha sparato contro i tre compagni di cella nel carcere di Frosinone. La pistola sarebbe arrivata con un drone. Non è ancora chiaro come non l’abbiano notata, ma è riuscita a superare tutti i livelli di sicurezza dell’istituto penitenziario. Non accadeva dagli anni ’70. L’episodio è davvero molto grave, come hanno denunciato anche i sindacati, e mette a repentaglio la sicurezza e l’incolumità dei detenuti e del personale che lavora all’interno del carcere.

È stato solo un caso che non sia avvenuta una strage.

Detenuto spara nel carcere di Frosinone per un regolamento di conti: la riunione

Nella giornata di oggi, lunedì 20 settembre, Bernardo Petralia, capo del Dipartimento amministrativo penitenziaria, andrà al carcere di Frosinone insieme al provveditore del Lazio, Carmelo Cantone, per una riunione straordinaria. L’incontro si terrà con i direttori generali del personale, Massimo Parisi, e dei detenuti, Gianfranco De Gesu.

Lo scopo è quello di far luce su quanto accaduto, per capire come sia stato possibile riuscire a far arrivare una pistola all’interno del carcere.

Detenuto spara nel carcere di Frosinone per un regolamento di conti: minacce agli agenti e spari

L’aggressione è avvenuta domenica 19 settembre nel reparto As, dove sono reclusi i detenuti accusati di far parte di associazioni mafiose. A sparare è stato un uomo di 30 anni, di cui non è stata resa nota l’identità.

Secondo le prime informazioni, avrebbe prima minacciato con la pistola un agente di polizia penitenziaria, poi l’avrebbe rivolta verso i tre compagni di cella, ferendoli. Dopo aver sparato, ha consegnato l’arma al personale, che è immediatamente intervenuto sul posto. I detenuti feriti sono stati soccorsi dal personale del 118. Le loro condizioni non sono gravi. Le indagini sono in corso, per verificare come sia stato possibile che l’uomo avesse una pistola e quale sia stato il movente dell’aggressione. L’ipotesi più probabile è che sia stato un regolamento di conti.