Detenuto trovato morto in carcere a Saluzzo

Coinvolto nell'operazione "Apocalisse", condannato a 14 anni si impicca nella propria cella

Agostino Matassa, palermiatano di 64 anni è stato trovato senza vita nella notte di giovedì 20 ottobre nella propria cella nel carcere “Morandi” di Saluzzo. L’uomo era stato condannato nel marzo scorso in via definitiva, a 14 anni e mezzo di carcere per delitti di stampo mafioso riguardanti l’inchiesta “Apocalisse”, operazione che ha interessato diverse cosche mafiose palermitane, e una volta messa in atto nel giugno 2014 ha aveva smantellato i clan palermitani di Tommaso Natale, Resuttana, Partanna Mondello, San Lorenzo e Acquasanta.

LEGGI ANCHE:La verità sul caso della mega intossicazione alimentare a Gubbio

L’estremo gesto dopo un primo tentativo e la denuncia di minacce

A trovare il cadavere senza vita dell’uomo nella notte di giovedì 20 ottobre, gli agenti della polizia penitenziaria, che già avevano salvato Agostino Matassa una volta, quando il detenuto aveva provato a togliersi la vita ingerendo dei medicinali. Al rientro dall’infermeria, Matassa era stato spostato in una cella singola dopo aver denunciato di aver subito minacce da parte di altri detenuti.

Da solo dunque, sarebbe giunto all’estremo gesto, usando i lacci delle scarpe legati all’inferriata della finestra per togliersi la vita.