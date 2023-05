Quello in corso è tradizionalmente il mese in cui il cittadino-contribuente si interfaccia con l’Agenzia delle Entrate per la dichiarazione dei redditi, e quale sia la procedura per la detrazione delle spese mediche dal 730 è un dato molto importante. Dal 2 maggio i modelli precompilati sono disponibili e le voci sanitarie toccano il 19%, vediamo in che misura e su quali voci specifiche. Da giovedì 11 maggio sarà possibile accettare, modificare e inviare il 730/2023 e nel novero delle spese principali delle famiglie italiane non potevano certo mancare quelle medico/sanitarie.

Detrazione delle spese mediche dal 730

La detrazione Irpef è “portabile” fino al 19% sull’importo che supera la franchigia di 129,11 euro. Insomma, la detrazione è pari al 19% della differenza tra il totale della somma spesa e la franchigia di 129,11 euro. Ci sono tipologie di spesa sostenute da persone con disabilità che invece vengono ammesse integralmente alla detrazione del 19%. Quali? Trasporti in ambulanza del disabile, acquisto di arti artificiali per la deambulazione. Ma quali sono le singole voci su cui sarà possibile detrarre?

Le singole voci dove si potrà detrarre

Prestazioni da parte di un medico generico (incluse le visite e le cure di medicina omeopatica); acquisto di medicinali (anche omeopatici) da banco e con ricetta medica; prestazioni specialistiche e chirurgiche; analisi, indagini radioscopiche, ricerche e applicazioni, terapie; ricoveri per degenze o collegati a interventi chirurgici. Poi ancora: trapianto di organi; cure termali (spese di viaggio e soggiorno escluse); acquisto o affitto di dispositivi medici e attrezzature sanitarie (tra cui le protesi sanitarie).

Prestazioni assistenziali mediche e farmaci

Alla voce assistenza specifica troviamo: assistenza infermieristica e riabilitativa (come fisioterapia, kinesiterapia, laserterapia, eccetera); prestazioni di addetti all’assistenza di base o di operatori tecnico assistenziali, esclusivamente dedicato all’assistenza diretta della persona; prestazioni di personale di coordinamento delle attività assistenziali di nucleo; prestazioni di educatori professionali; prestazioni da parte di personale qualificato addetto ad attività di animazione e di terapia occupazionale. E in chiosa sarà possibile usufruire della detrazione anche per farmaci senza obbligo di prescrizione medica acquistati online da rivenditori autorizzati alla vendita a distanza. Sul sito del Ministero della Salute è disponibile l’elenco delle farmacie e degli esercizi commerciali autorizzati alla vendita telematica. Sono compresi anche i medicinali veterinari.