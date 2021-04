Detto Fatto, Bianca Guaccero positiva al Covid: le sue condizioni

Bianca Guaccero è risultata positiva al Coronavirus e lei stessa ha fornito ai fan delucidazioni sulle sue condizioni di salute.

Bianca Guaccero è risultata positiva al Coronavirus e attraverso i suoi canali social ha fornito ai fan delucidazioni sulle sue condizioni di salute.

Bianca Guaccero è risultata positiva al Covid e fortunatamente non ha sviluppato sintomi gravi della malattia, e così ha potuto continuare a trascorrere il suo tempo in isolamento domiciliare.

In tanti tra i fan della conduttrice non vedono l’ora di avere sue notizie, e per il momento non è chiaro quando Bianca Guaccero potrà finalmente tornare nello studio del suo famoso show tv. Dopo alcune settimane ormai trascorse in casa la conduttrice ha rivelato ai suoi fan di essere leggermente positiva al Covid: “Ragazzi ho ricevuto l’esito del tampone questa mattina, sono ancora “debolmente positiva”! Speriamo nella prossima settimana! Vvb e grazie per l’affetto che sempre mi dimostrate mi avete fatta sentire meno sola in questo momento particolare.

Non solo per la malattia ma anche per la mente, il cuore… grazie a tutti davvero. Ci vediamo alle 15:15 direttamente da casa mia!”, ha affermato. Al posto della conduttrice a Detto Fatto hanno preso le redini dello show in via temporanea Jonathan Kashanian e Carla Gozzi.

Bianca Guaccero: quando torna a Detto Fatto?

In tanti non vedono l’ora di sapere quando la conduttrice potrà finalmente fare ritorno in studio, ma per il momento sulla questione non vi sono certezze: la conduttrice dovrà attendere ancora qualche giorno in isolamento in attesa di sottoporsi ad un ulteriore tampone per il Coronavirus.

Intanto sui social sono in tanti tra fan, amici e colleghi ad averle fatto gli auguri per una pronta guarigione: tra loro anche l’amica Elisa D’Ospina e Nicola Ventola.

Bianca Guaccero e l’amore

Al momento la conduttrice è single e lei stessa ha confessato di avere difficoltà ad incontrare la persona giusta per lei. Nei mesi scorsi si è vociferato di una sua presunta liaison con Nicola Ventola, ma la notizia è stata più volte smentita dai due diretti interessati. La conduttrice ha anche rivelato di aver avuto una relazione con un famoso volto del mondo del cinema che avrebbe avuto il nome composto dalle sue stesse iniziali. Di chi si tratterà? Per il momento sulla questione non esistono conferme ma sui social c’è chi ha ipotizzato potesse trattarsi del divo americano Gerard Butler.