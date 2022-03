Bianca Guaccero e Jonathan non hanno fatto alcun riferimento alla notizia relativa alla malattia di Fedez. Detto Fatto è registrato?

Bianca Guaccero e Jonathan non hanno fatto alcun riferimento alla notizia relativa alla malattia di Fedez. In tanti, quindi, si stanno chiedendo se Detto Fatto sia registrato.

Detto Fatto non è in diretta? Il silenzio sulla malattia di Fedez

In occasione della nuova puntata di Detto Fatto, andata in onda venerdì 18 marzo, la conduttrice Bianca Guaccero e Jonathan hanno completamente taciuto la notizia legata alla malattia di Fedez.

Il dramma recentemente scoperto e vissuto dal rapper è stato svelato dal diretto interessato attraverso le sue Instagram Stories nel pomeriggio di giovedì 17 marzo.

Nello specifico, nel corso della sua rubrica Detto Fatto Parade dedicata alla Festa del Papà, Jonathan ha citato alcuni dei più famosi papà vip, nominando anche il rapper e influencer Fedez, papà dei piccoli Leone e Vittoria. Proprio per questo motivo, è apparso ancora più strano che nessuno dei presenti in studio abbia colto l’occasione per commentare la dichiarazione dell’artista e il difficile momento vissuto in casa Ferragnez.

Nasce, dunque, spontaneo un dubbio: Detto Fatto è o non è in diretta?

Ipotesi puntata registrata e partecipazione di Bianca Guaccero a Il cantante mascherato

In seguito alla notizia diffusa da Fedez, sono stati tanti i fan e i vip che hanno voluto esprimere il loro supporto e incoraggiamento al rapper. In questo contesto, ad esempio, in occasione della puntata di venerdì 18 marzo, Federica Panicucci a Mattino 5 ha parlato di quanto dichiarato dall’artista, precisando di non voler indagare sul suo stato di salute ma soltanto manifestare la propria vicinanza al cantante.

Colpisce sempre di più, quindi, che Detto Fatto non abbia fatto il minimo accenno all’accaduto nonostante abbia dedicato ampio spazio a Fedez. Con l’ospite Brian Bullard, infatti, Bianca Guaccero e Jonathan hanno anche commentato l’abitudine del rapper di immortalare la sua vita sui social, senza però citare le ultime Instagram Stories shock pubblicate.

A questo proposito, bisogna ricorda che la puntata del venerdì della scorsa edizione di Detto Fatto veniva sistematicamente registrata a causa delle riprese della fiction Fino all’ultimo battito che vedeva impegnata sul set la conduttrice Bianca Guaccero.

Non è da escludere, quindi, che la medesima scelta sia stata fatta anche con l’edizione attuale del format. La conduttrice, infatti, potrebbe essere segretamente impegnata con Il cantante mascherato.