Devastante incidente in Virginia, tir precipita dal ponte e si infrange in un burrone

Un grosso mezzo perde aderenza mentre percorreva la US Route 35 all’altezza di Fraziers Bottom e precipita: devastante incidente in Virginia

Un devastante incidente stradale si è verificato in Virginia, dove un tir è precipitato da un ponte molto alto e si è infranto sul fondo di un burrone. Secondo quanto riportato dai media Usa il conducente del mezzo è stato estratto dalle lamiere dell’abitacolo vivo ma in condizioni molto serie.

Il camionista ha ha riportato gravi ferite dopo essere precipitato da un cavalcavia in un burrone nel West Virginia.

Devastante incidente in Virginia e volo di un tir

Il sinistro si era verificato nella mattinata di mercoledì 25 maggio. I media dicono che intorno alle 9:30 il tir stava percorrendo la US Route 35 all’altezza di Fraziers Bottom, West Virginia. Ad un certo punto e per cause che dovranno essere accertate dalla polizia il grosso mezzo ha perso aderenza, poi ha sfondato il guardrail e si è schiantato fuori dal cavalcavia in un burrone erboso sottostante.

Sempre i media spiegano che la delegata della West Virginia House Kathie Hess Crouse era sulla scena dell’incidente e ha condiviso un resoconto dettagliato in un post sui social media.

La testimonianza diretta della politica locale

Ha scritto la donna sul suo account social: “Il mezzo è uscito fuori strada, ha colpito il guardrail e ha tagliato il ponte. Ed è volato sopra la collina almeno per 150 piedi o più.

Alla fine sembra essere atterrato a circa 50 piedi sopra la strada sottostante”. Sul posto anche una squadra attrezzata dei Vigili del Fuoco che ha provveduto ad estrarre il ferito dall’abitacolo del mezzo ridotto ad un ammasso di lamiere.