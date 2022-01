Di Battista contro Draghi: “Non capisce nulla di politica e poco di economia”

Di Battista duro contro Draghi: l'accusa è di essere inadatto al ruolo che svolge e di capire molto poco anche di economia.

Alessadro Di Battista, ex esponente di spicco del MoVimento 5 Stelle, ha usato delle parole molto dure contro Draghi, il suo governo e il ruolo che il suo vecchio partito sta giocando all’interno di questa maggioranza molto larga.

“Draghi per me non capisce nulla di politica. Tra l’altro, poco anche di economia“, queste le parole usate da Di Battista nel botta e risposta con l’editorialista del Corriere della Sera Paolo Mieli nel corso della trasmissione Cartabianca su Rai Tre.

Nulla di nuovo, verrebbe da dire, visto che già nei mesi scorsi l’ex attivista pentastellato aveva sostenuto che il governo Dragh servisse solo per condurre lo stesso al Quirinale con il MoVimento 5 Stelle che si sarebbe dunque reso “suddito del Draghistan” sostenendone la maggioranza.

“Draghi – ha aggiunto Di Battista a Cartabianca – cerca di accontentare tutti perché senza i voti di tutti non può diventare Presidente della Repubblica”. Proprio per questo secondo l’ex attivista ci sarebbero ottime possibilità che si arrivi ad elezioni anticipate ad aprile 2022.