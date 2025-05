Di Caterina (Alis): servono incentivi per chi investe nel mare

Napoli, 16 mag. (askanews) – “Credo che la risorsa mare sia una risorsa che ha un valore assoluto per il nostro Paese. L’Italia, lo ricordiamo, è circondata per due terzi dal mare e talvolta ci sono delle scelte che vanno nella direzione opposta cioè nel favorire la parte continentale” ha detto Marcello Di Caterina direttore generale Alis-Associazione Logistica dell’intermodalità sostenibile L’ha detto a Napoli, a margine del convegno ‘La geostrategia del mare: l’interesse nazionale e il futuro sostenibile dell’Italia’, promosso dall’Associazione nazionale per il Clima Globe Italia in occasione del tour Mediterraneo Vespucci con il Villaggio IN Italia.

“Noi dobbiamo stimolare, sensibilizzare la politica e il governo a essere sempre più favorevoli a mettere in campo politiche incentivanti per chi sceglie il mare per il trasferimento delle merci e delle persone attraverso incentivi che in passato hanno funzionato molto, mi riferisco innanzitutto alla grande opportunità che abbiamo avuto con l’applicazione del registro internazionale che prevede una serie di esenzioni e di sgravi per gli armatori che hanno l’opportunità di trasferire attraverso il mare le merci, ma anche con quegli incentivi che erano Mare bonus, Sea modal shift che andavano nella direzione di invitare, invogliare le aziende a far viaggiare tutto attraverso il mare. La giornata oggi a Napoli riconduce tutti alla grandiosità di come una nave come la Vespucci possa essere ricettrice di tanto entusiasmo, di tanta voglia di trascorrere una giornata all’insegna della sostenibilità sociale e ambientale ed è questo che noi dobbiamo fare per dare a questo Paese un’identità che sia un’identità mondiale che venga riconosciuta sempre e non solo quando nascono momenti di crisi o quando nascono momenti come quelli che abbiamo vissuto qualche anno fa con la pandemia quando, grazie al trasporto e alla logistica, siamo riusciti a mantenere viva la nostra Nazione dando a tutti l’opportunità di continuare ad avere una qualità di vita identica a quella che era stata svolta fino a un attimo prima” ha concluso Di Caterina.