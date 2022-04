Di Maio ha fatto sapere che l'Italia ha deciso di espellere 30 diplomatici russi in quanto persone non gradite: non è tardata la risposta di Mosca.

Il ministro degli Esteri Luigi Di Maio ha annunciato di aver espulso 30 diplomatici russi per motivi di sicurezza nazionale. Un’azione che la Russia non lascerà senza risposta, tanto che la portavoce del ministero degli Esteri della Federazione Maria Zakharova ha già reso noto che espellerà alcuni diplomatici italiani a Mosca.

Di Maio: “Espulsi 30 diplomatici russi”

Il titolare della Farnesina ha reso noto che il Segretario Generale del Ministero degli Affari Esteri, l’ambasciatore Ettore Sequi, ha convocato l’Ambasciatore della Federazione Russa in Italia Sergey Razov per notificargli la decisione del governo italiano. La motivazione dietro a questa scelta, ha spiegato Di Maio, risiede nel fatto che si tratta di “personae non gradite‘”.

Una misura, ha continuato, assunta in accordo con altri partner europei e atlantici che si è resa necessaria per ragioni legate alla sicurezza nazionale nel contesto della situazione attuale di crisi conseguente all’aggressione all’Ucraina da parte della Russia.

Russia: “Espelleremo diplomatici italiani”

Non è tardata ad arrivare la risposta di Mosca, che ha fatto sapere che la Federazione espellerà alcuni diplomatici italiani. La Zakharova aveva infatti preannunciato che non avrebbe lasciato senza conseguenze la decisione italiana e poco dopo ha dato l’annuncio.