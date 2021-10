Di Maio: approvata dichiarazione Sorrento, per un futuro migliore

Sorrento, 12 ott. (askanews) – “Sono felice di informarvi che abbiamo approvato la dichiarazione di Sorrento. Il messaggio è chiaro: il commercio deve assicurare un futuro migliore per le persone, proteggere il pianeta e garantire la prosperità per tutti”. Lo ha detto in conferenza stampa il ministro degli Esteri Luigi Di Maio che ha presieduto il G20 del Commercio a Sorrento, parlando di una giornata “intensa a e fruttuosa”.

“Non era scontato” che la dichiarazione venisse approvata, ha detto Di Maio parlando del successo della riunione.

“Durante la fase più acuta della pandemia il commercio non si è mai fermato e ha contribuito, sebbene abbia affrontato ritardi e problemi, ad attenuare l’impatto economico della pandemia. Ed è qui che dobbiamo ripartire per ricostruire meglio insieme, rafforzandolo un sistema commerciale multilaterale che si è rivelato fonte di stabilità” ha aggiunto.