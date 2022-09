Di Maio: con Salvini-Meloni a rischio coesione sociale

Napoli, 6 set. (askanews) – “Credo che il risultato finale non sia assolutamente scritto, anzi”. È la previsione del ministro degli Esteri e leader di Impegno civico Luigi Di Maio, a Napoli per la presentazione del rapporto Ice.

“Se questa coalizione farà sempre più squadra, se la coalizione progressista sarà in grado di fare sempre più squadra, può ribaltare il risultato. Il punto è credere nel risultato finale, io ci credo come squadra e coalizione e ci redo anche perché sono a rischio la coesione territoriale e sociale di questo paese, perché quello che vuole fare Salvini è riaprire il Pnrr per togliere soldi al sud e fare l’autonomia differenziata per sostanzialmente prosciugare le risorse delle regioni del centro-sud e in più sappiamo benissimo che la Meloni vuole eliminare il Rdc, che significa creare una guerra sociale”, ha aggiunto il titolare della Farnesina.