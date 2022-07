Di Maio: crisi fa perdere tempo all’Italia e terreno a partiti

Roma, 28 lug. (askanews) – “Questa crisi farà perdere tempo

all’Italia e terreno ai partiti che l’hanno causata”, ha detto il ministro degli Esteri Luigi Di Maio all’assemblea di Coldiretti.

“Fare squadra e lavorare insieme sarà fondamentale – ha aggiunto parlando della fase finale del governo – In Cdm stanzieremo oltre 10 miliardi di euro per aiutare le aziende e le famiglie sui costi di bollette e benzina. Ma sono interventi emergenziali, dobbiamo investire in programmazione”.