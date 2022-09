Di Maio: dalla Russia chiare ingerenze in campagna elettorale

Napoli, 6 set. (askanews) – “È chiaro che ormai la Russia abbia deciso di entrare direttamente nella campagna elettorale e che sta giocando un ruolo che è chiaramente un’ingerenza”. Così il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, a Napoli per la presentazione del rapporto Ice. “Sono ingerenze nell’ambito di una campagna elettorale di uno Stato sovrano. Io invito tutte le forze politiche italiane a rimandare al mittente queste ingerenze. Lo dico perché è chiaro che Putin in questo momento sta provocando l’aumento del gas in tutta Europa, sta ricattando l’Europa ed è per questo che l’Italia deve intervenire calmierando il prezzo delle bollette”, ha aggiunto il titolare della Farnesina.