Di Maio è tornato single: i motivi della rottura sono molto gravi

La storia d’amore tra Lugii Di Maio e Virginia Saba sarebbe giunta al termine dopo 3 anni e la convivenza.

Luigi Di Maio e Virginia Saba si sono lasciati

Dopo tre anni d’amore e la convivenza, l’ex ministro Luigi Di Maio avrebbe messo fine alla sua storia con Virginia Saba. Secondo i rumor in circolazione i due avrebbero mantenuto rapporti pacifici, ma sono in tanti a chiedersi se forniranno ulteriori delucidazioni in merito alla questione. Al momento sembra che i due siano rimasti in buoni rapporti e che abbiano mantenuto un’amicizia speciale.

Sarà vero?

La confessione di Virginia Saba

Virginia Saba sembrava essere più innamorata che mai dell’ex ministro e in tanti avevano creduto che prima o poi i due si sarebbero recati insieme all’altare. “Fu un colpo di fulmine a un pranzo elettorale in Sardegna”, aveva confessato la giornalista in merito all’inizio della loro storia d’amore, e ancora: “Credo gli sia piaciuto parlare di temi ultraterreni, musica, arte.

Lo guardavo fra tanti che gli facevano domande e pensavo: questo ragazzo non si può godere la vista del mare (…) Io sto con una persona che dà a tutti e quindi non ha mai molto tempo per me. Per cui, ho capito che l’amore, invece, è dare: è essere felici quando procuri un sorriso”.

La vicenda avrà ulteriori sviluppi? In tanti si chiedono se i due torneranno a parlare della loro storia e, in passato, era stato lo stesso Di Maio a smentire i rumor in merito alla loro presunta separazione.