Di Maio: “Giorgetti? Mangiamo una pizza insieme una volta al mese, c’è grande feeling”

Luigi Di Maio è stato franco e candido: “Giorgetti? Mangiamo una pizza insieme una volta al mese, c’è grande feeling”. Il ministro degli Esteri e quello dello Sviluppo Economico sono stati “beccati” a cena assieme, ma il pentastellato minimizza, minimizza e tesse con il lato governista del Carroccio.

In occasione della presentazione del suo libro, Luigi Di Maio ha dovuto rispondere alle numerose domande in merito a quel feeling presumibilmente non solo gastronomico. E confermando a Radio 24 che una possibilità di filo diretto con la Lega meno duodenale c’è e come ha detto: “All’interno della Lega in questo momento ci sono due visioni, una che guarda all’Europa e una che guarda al sovranismo”.

E ancora: “Queste due visioni in questo momento vendono perdente l’idea del sovranismo, perché dopo questa pandemia siamo tutti d’accordo nel mondo che nessuno può farcela da solo, che c’è bisogno di multilateralismo”. Da qui la necessità di dialogare e desinare in primis con Giorgetti: “Con Giorgetti violiamo la nostra dieta una volta al mese”.

“Ci sono cose su cui non siamo d’accordo, altre su cui siamo d’accordo”. La pizza invece “ci mette d’accordo, e quelle cene servono a fare il punto politico del governo”. Poi la chiosa amicona in amarcord rispetto ai ruoli nel governo Conte Uno: “Con Giancarlo c’è sempre stato un grande feeling”.