Di Maio: Ipf non darà spazio a populismi, estremismi o sovranismi

Roma, 28 giu. (askanews) – Insieme per il futuro non lascerà spazio a “populismi, estremismi, sovranismi”. Lo ha detto il ministro degli Esteri Luigi Di Maio parlando davanti a Montecitorio.

“Insieme per il futuro ha anche l’obiettivo di costruire una proposta per il futuro dell’Italia che parta dagli amministratori e dai territori. Dove ci schieriamo? Io voglio essere molto chiaro: ‘Insieme per il futuro’ è un’iniziativa che non dà spazio a populismi, estremismi, sovranismià”.

Ha aggiunto Di Maio: “Abbiamo bisogno di stabilità, di sicurezza, di garantire le nostre alleanze. L’alleanza euro-atlantica resta il punto fondamentale delle nostre alleanze internazionali, resta il caposaldo per garantire la sicurezza dei nostri cittadini. L’adesione all’Ue, il Pnrr lo abbiamo solo perché siamo nell’Ue”.

“Nelle prossime settimane – ha concluso – costruiremo anche il percorso per arrivare – insieme anche agli amministratori nei territori – ad una proposta per il futuro dell’Italia che sia il più possibile condivisa e non calata dall’alto.

E che non sia la solita lista della spesa che son tutti bravi a fare, ma poi riempire il carrello è molto più difficile”.