Di Maio: M5s crea instabilità che mette a rischio obiettivi paese

Roma, 12 lug. (askanews) – “E’ un momento per il Paese molto particolare. Imprese, famiglie, lavoratori, ma anche persone che non hanno un lavoro, pensionati hanno bisogno di risposte. Noi, come Paese, abbiamo bisogno in questo momento di portare a casa provvedimenti che fermano l’inflazione, che consentono alle famiglie di non perdere il potere di acquisto, che consentano alle imprese di calmierare i costi dell’energia”. Lo dichiara Luigi Di Maio, ministro degli Esteri e leader di Insieme per il futuro.

“Invece – aggiunge – ci troviamo nell’ennesima fibrillazione di governo, nell’ennesima crisi. Nella quale c’è una forza politica che sta generando instabilità e che sta sostanzialmente mettendo a repentaglio gli obiettivi che dobbiamo raggiungere. Lo voglio dire molto chiaramente: far cadere il governo in questo momento vuol dire mancare la battaglia del tetto massimo al prezzo del gas, significa bloccare il Paese, perdere i soldi del Pnrr, impedire di fare i decreti che servono.

Non si può pensare di affrontare l’argomento, giovedì al Senato, come se fosse una cosa da nulla”, sottolinea Di Maio. “Giovedì c’è una verifica di maggioranza”.