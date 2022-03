Di Maio: Nato gestisca sforzi a Est, evitare strumentalizzazioni

Roma, 14 mar. (askanews) – “L’impegno alla difesa collettiva rimane il fulcro dell’Alleanza Atlantica, così come lo è la sua ispirazione strettamente difensiva e mai escalatoria”. Lo ha spiegato oggi il ministro degli Esteri Luigi Di Maio alla Conferenza “L’Alleanza atlantica. La crisi ucraina e la sicurezza euro-mediterranea”, organizzata in Senato.

“In tal senso, dobbiamo con accuratezza gestire gli sforzi profusi per il fronte orientale in chiave di deterrenza e difesa, per evitarne ogni strumentalizzazione a fini escalatori”, ha avvertito il ministro.

“Prevenire ogni possibile espansione del conflitto è di importanza cruciale”, ha aggiunto.