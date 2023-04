Di Maio rappresentante speciale Ue nel Golfo, via libera da Comitato

Bruxelles, 27 apr. – (Adnkronos) – L’indicazione dell’ex ministro degli Esteri Luigi Di Maio come rappresentante speciale dell’Ue per il Golfo è passata senza discussione nel Comitato politico e di sicurezza del Consiglio stamani, si apprende a Bruxelles. Ora, dopo alcuni passaggi interni, la nomina dovrebbe approdare al Coreper, sempre senza discussione, per poi essere formalizzata alla prima riunione utile del Consiglio Ue.