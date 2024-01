Di Maio: tornare in politica? Non mi manca e credo di non mancarle

Roma, 26 gen. (askanews) – “Non ci sto pensando per niente. Dopo 10 anni tra Parlamento e governo e oltre 5 anni sul territorio di politica attiva, in questo momento, non lo dico con disprezzo, non mi manca la politica e credo anche io di non mancare alla politica. In questo momento sono concentrato sul mio mandato, che durerà fino al 2025”: così Luigi Di Maio, ex ministro M5S e attuale rappresentante speciale Ue per il Golfo.