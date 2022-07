Di Maio: un’area di unità nazionale contro Conte, Salvini, destra

Nola (Napoli), 22 lug. (askanews) – “L’agenda Draghi stava risollevando il Paese, non può cadere nella polvere, noi la raccoglieremo, ora serve un grande raggruppamento di unità nazionale, il più inclusivo possibile che porti avanti con responsabilità l’agenda che stavamo realizzando al governo e che passa per la riduzione del cuneo fiscale, il salario minimo ma negoziato con le parti, il tetto massimo al prezzo del gas in Ue”.

Lo ha detto il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, a margine di un evento sull’export a Nola.

“Nei prossimi giorni darò i dettagli ma io di certo non posso stare con gli irresponsabili che hanno causato questo disastro” ha aggiunto.

“Io credo che si va definendo un’area di unità nazionale contrapposta a Conte, Salvini e a chi ha fatto cadere il governo, anche a una destra che ha scommesso per far cadere il governo”.