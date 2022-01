Di Nicola: “c’è volontà di votare Mattarella per la rielezione”

Roma, 29 gen. (askanews) – Il senatore 5 stelle Primo di Nicola dice “per non mettere a repentaglio le isituzioni” dopo che ieri sono state “bruciate” Casellati e Belloni “forse è arrivato il momento, per mettere in sicurezza il Paese, è necessario che i rappresentanti dei partiti, a cominciare dalla maggioranza, salgano al Quirinale per comunicare al Presidente della Repubblica la volontà di votarlo per la rielezione”.