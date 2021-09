Di Stefano: Russia partner economico, commerciale imprescindibile

Milano, 21 set. (askanews) – “La Federazione russa è per noi comunque un partner economico e commerciale imprescindibile e i motivi sono evidenti”. Così Manlio Di Stefano, sottosegretario di Stato al Ministero degli Esteri e della Cooperazione Internazionale, intervenendo con un videomessaggio al Convegno pubblico organizzato dalla Camera di Commercio italo-russa presso l’Hotel Principe di Savoia a Milano, dove si è tenuta anche l’Assemblea Generale dei Soci Ccir.

“L’incontro di oggi che non a caso si tiene a pochi giorni dalla visita in Italia del ministro degli esteri russo Sergey Lavrov, costituisce un ulteriore occasione per ricordare la solidità delle relazioni commerciali tra Italia e Russia.

Vorrei poi indirizzare un caloroso saluto anche a tutte le rappresentanze istituzionali qui presenti. L’ampia e qualificata platea di oggi testimonia infatti una volta di più l’interesse con cui si guarda al potenziale ancora da sfruttare tra i nostri due Paesi. Tengo a ricordare che la Russia è un paese prioritario per la nostra strategia di sostegno alla internazionalizzazione delle imprese, come stabilito nel corso dell’ultima riunione della cabina di regia per l’Italia internazionale.

La Federazione russa è per noi comunque un partner economico e commerciale imprescindibile e i motivi sono evidenti: abbiamo un interscambio che nell’ultimo anno ha superato i 16 miliardi di euro e che prima delle restrizioni legate al contenimento della pandemia superava i 22 miliardi. Le prospettive sono comunque molto incoraggianti. Secondo gli ultimi dati Istat nei primi sei mesi del 2021, l’interscambio bilaterale ha registrato una crescita del +22,2% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. E il nostro export ha raggiunto i 3,6 miliardi di euro con un incremento del 13,3%: è un rimbalzo molto atteso che rappresenta in modo concreto un rilancio dopo l’anno scorso, segnato dalla pandemia”.