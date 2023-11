Diabete, Benini: Investire in formazione figura diabetico-guida

Diabete, Benini: Investire in formazione figura diabetico-guida

Roma, 17 nov. (askanews) – “Abbiamo istituito il corso per formare la figura del “diabetico guida”, fatto in sinergia con le società scientifiche, in

particolare con la scuola di formazione di Md. Il metodo consiste

nel formare persone con diabete da almeno 5 anni, che conoscono

la malattia, e dotarli di tutte le conoscenze utili per dare

sostegno e consapevolezza agli altri pazienti. Questa figura è

molto importante nelle strategie di gestione e supporto della

comunità dei pazienti sui territori, non a caso è stata

riconosciuta in alcune regioni, come Veneto e Marche. È un

esempio di approccio nuovo, ma è quello giusto”, lo ha detto oggi

Emilio Augusto Benini, presidente dell’Associazione italiana

diabetici – Fand, intervenendo a un talk dedicato al diabete,

organizzato da Heathcare Policy in collaborazione con gli Utopia

Studios.