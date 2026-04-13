Diabete, un nuovo sistema di monitoraggio in continuo del glucosio

Roma, 13 apr. (askanews) – Il diabete è una delle principali sfide di salute pubblica: una condizione cronica ad alto impatto che richiede attenzione costante, percorsi di cura strutturati e strumenti in grado di supportare le persone nella gestione quotidiana della patologia, riducendo al tempo stesso il rischio di complicanze e l’impatto sul Sistema Salute.

In Italia si stimano in oltre 4,5 milioni le persone con diabete e il carico assistenziale è legato in modo preponderante al diabete di tipo 2, che rappresenta circa il 90% delle persone visitate nei Centri di Diabetologia; di questi circa il 30% è in cura con insulina, da sola o in associazione ad altri farmaci ipoglicemizzanti.

Per supportare le singole esigenze di personalizzazione, ridurre l’impatto psicologico della malattia nella quotidianità e migliorare la qualità di vita delle persone con diabete è ora disponibile un nuovo sistema di monitoraggio in continuo del glucosio: semplice, smart, modulare e predittivo.Dario Pitocco, professore Associato di Endocrinologia presso l’ Università Cattolica del Sacro Cuore: “I dispositivi medici per la cura del diabete rivestono oggi un ruolo fondamentale perché la glicemia è un parametro altamente variabile nelle persone che presentano il diabete: quindi avere la possibilità di uno strumento che ci informa in continuo, in diretta, su qual è il valore glicemico aiuta sicuramente a gestire nel miglior modo possibile questa condizione clinica. La previsione dell’andamento glicemico a due ore è un regalo dell’Intelligenza Artificiale. Questo può tranquillizzare la persona con il diabete durante l’arco della giornata”.Quello messo a punto è infatti il primo dispositivo per il monitoraggio in continuo della glicemia basato sull’Intelligenza Artificiale, con funzioni innovative tramite app sullo smartphone per una gestione sicura e semplificata del diabete, tra cui funzionalità predittive integrate a due ore e notturne, per gestire la terapia in modo più semplice e consapevole.Concetta Irace, professore ordinario presso l’Università degli Studi Magna Gr cia di Catanzaro: “Un dispositivo di monitoraggio in continuo con la glicemia che ha la capacità di predire un evento ipoglicemico mi consente di organizzare la mia vita, di stare tranquillo, di stare sereno e di fare tutto quello che in realtà avevo pensato di fare esattamente quel giorno. Perché Intelligenza Artificiale? Perché diciamo che i modelli alternativi non posso scendere nel dettaglio che oggi noi abbiamo a disposizione, non riescono a predire con così tanto anticipo, come questi modelli che siamo per avere, un evento ipoglicemico che fa la differenza nella vita di una persona”.Il nuovo sistema di monitoraggio in continuo del glucosio è stato al centro di un momento di confronto dedicato alla comunità medico-scientifica, organizzato dal gruppo diagnostico-farmaceutico Roche.Ramiro Pena, Healthcare Development Director Roche Diagnostics Italia: “Per noi è molto importante portare insieme la visione dell’industria con i clinici, con le istituzioni, con le associazioni dei pazienti. Questo evento rinforza il nostro impegno verso le malattie cardiometaboliche. Stiamo portando al mercato sia dispositivi medici, come software, come analisi dei dati, ma in futuro anche farmaci per impattare molto di più in beneficio delle persone con diabete in Italia”.L’iniziativa è stata un’occasione di approfondimento sui più recenti sviluppi nell’ambito del monitoraggio in continuo del glucosio, sul ruolo delle funzionalità predittive integrate e dell’ecosistema digitale per la personalizzazione dei percorsi di cura.