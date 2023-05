Diabetici rimasti senza farmaco: viene usato in modo improprio da personaggi famosi e tiktoker

Molti diabetici sono rimasti senza il farmaco Ozempic, una puntura che aiuta i pazienti a mantenere il livello di glicemia costante.

Diabetici senza farmaco

Il farmaco in questione ha anche un importante funzione nella prevenzione di complicanze cardiache in chi soffre di diabete di tipo 2.

In varie città italiane il farmaco non si trova in nessuna farmacia. L’Ozempic non si trova nemmeno nelle Asl e per le farmacie è quasi impossibile reperire il farmaco.

I farmacisti non riescono a darsi una spiegazione e trovano assurdo che un farmaco tanto importante per le persone con diabete di tipo 2 non sia disponibile.

Una moda pericolosa

Secondo alcuni farmacisti il motivo per cui non si trova l’Ozempic è che il farmaco è stato venduto per le sue proprietà dimagranti. Il farmaco, infatti, viene usato da chi è in forte sovrappeso per perdere i chili di troppo più rapidamente. Ciò ha comportato una carenza del farmaco nelle farmacie italiane e non solo per chi soffre di diabete.

La moda di usare la puntura per la cura del diabete come farmaco dimagrante è partita negli USA dove in molti hanno ammesso di usarlo, come le Kardashian ed Elon Musk. La moda sta, purtroppo spopolando anche su TikTok.

In molti fanno uso del farmaco senza pensare agli effetti collaterali che può avere sulla loro salute e sulle conseguenze che l’assenza del farmaco può avere sulla salute di chi lo assume per motivi ben più seri.

Le parole del dottor Bertuzzi

Il dottor Federico Bertuzzi, direttore del reparto di Diabetologia all’ospedale Niguarda di Milano spiega: “La gestione della salute affidata ai video, ai social è molto pericolosa. L’Ozempic è un farmaco che è importante per la cura del diabete mellito di tipo 2 e secondo la scheda tecnica il medico è autorizzato a prescriverlo nei pazienti con questa patologia. Qualsiasi altra prescrizione medica è inappropriata soprattutto in una situazione come quella attuale dove la prescrizione off label, cioè fuori dalla scheda tecnica ha comportato e sta comportando una carenza del farmaco per i pazienti che invece ne hanno bisogno.”

L’Aifa ha emesso una circolare su questa tematica a tal proposito il dottor Bertuzzi ha detto che la circolare “ricorda che l’indicazione all’utilizzo del farmaco è regolamentata alla scheda tecnica e quindi limitata ai pazienti con diabete di tipo 2 e quindi raccomanda una prescrizione appropriata“.

Riguardo all’azienda produttrice del farmaco il dottor Bertuzzi ha detto: “Devo dire che è stata molto disponibile nel cercare di trovare soluzioni, di recuperare il farmaco da altre nazioni per esempio per il problema italiano, anche se questo è un problema comunque internazionale, quindi ha aumentando la produzione e sta cercando una serie di soluzioni.”